مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالمعاهد الأزهرية

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صورة الخبر: المعاهد الازهرية
المعاهد الازهرية


وافق فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1000 جنيه على بند 2 نوع 14 مكافآة الامتحانات بالباب الاول بموازنة الازهر الشريف للعام المالي الحالي 2019/2020.

وتقرر أن يتم الصرف لكافة العاملين بالمناطق الازهرية والادارات التعليمية والمعاهد الازهرية التابعة لها من المدرسين والاداريين والعمال والوعاظ المنتدبين بدواوين المناطق الازهرية الدائمين والمؤقتين المتعاقدين على بند 2 نوع 2 أجور موسمين.

ويتم الصرف على ذات البند والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، وذلك لما تحقق من انضباط في امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2019/2020 ، للعاملين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول.

المصدر: elbalad

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