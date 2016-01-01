مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالمعاهد الأزهرية



المعاهد الازهرية المعاهد الازهرية



وافق فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1000 جنيه على بند 2 نوع 14 مكافآة الامتحانات بالباب الاول بموازنة الازهر الشريف للعام المالي الحالي 2019/2020.



وتقرر أن يتم الصرف لكافة العاملين بالمناطق الازهرية والادارات التعليمية والمعاهد الازهرية التابعة لها من المدرسين والاداريين والعمال والوعاظ المنتدبين بدواوين المناطق الازهرية الدائمين والمؤقتين المتعاقدين على بند 2 نوع 2 أجور موسمين.



ويتم الصرف على ذات البند والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، وذلك لما تحقق من انضباط في امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2019/2020 ، للعاملين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول.