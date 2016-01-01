هنتغدى إيه النهارده.. فراخ مشوية بطريقة الحاتي وأرز بالكاري والخضار

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فراخ مشوية

تعتبر وجبة الغداء من أهم الوجبات الرئيسية، لذلك يجب أن تكون متنوعة وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بالإضافة لطعم لذيذ يشجع على تناول الطعام.

ونقدم لكِ طريقة عمل فراخ مشوية بطريقة الحاتي وأرز بالكاري والخضار للشيف الشربيني..

* مقادير الفراخ المشوية:
فرخة كيلو ونصف ومغسولة بالدقيق والخل.
علبة زبادى
ملعقتا كاتشب
ملعقتا صويا صوص
ملعقة عسل أبيض
ملعقة مستردة
عصير ليمونة كبيرة
ملعقة خل
ماء بصل
ملح، فلفل
بهارات فراخ
زنجبيل، قرفة، كركم، بابريكا، بصل بودرة، ثوم بودرة
ملعقتا زيت ذرة

* طريقة عمل الفراخ المشوية:
نقوم بعمل فتحات بالسكينة من داخل الدجاجة وخارجها ويتم التتبيل جيدا والمكونة من الزبادى، والكاتشب، والصويا صوص، والعسل، والليمون، والخل، والمستردة، وماء البصل، والزيت، ونقلب جيدا ونضيف ربع معلقة صغيرة من كل نوع من التوابل "زنجبيل، وقرفة، وكركم، وبابريكا، وبصل بودرة، وثوم بودرة مع الملح والفلفل".

* مكونات أرز بالكاري والخضار:
كوب ونصف أرز بسمتي
2 ثمرة جزر
كوب بسلة
ثمرة بطاطس
ثمرة بصل
2 ملعقة بودرة كاري
نصف ملعقة كمون
ملعقة كزبرة جافة
نصف ملعقة بابريكا
مكعب مرق دجاج أو خضار
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة زنجبيل
ثوم مهروس

* طريقة عمل أرز بالكاري والخضار:
في وعاء على النار ضعي السمن ثم الزنجيبل والثوم وقلبي
أضيفي البصل المفروم واستمري في تقليب الخلي
أضيفي الجزر المبشور وقطعي البطاطس وقلبيها مع البصل
أضيفي الأرز بعد أن تم غسله وتصفيته
أضيفي الملح والفلفل والكمون والبابريكا والكزبرة وبودرة الكاري وقلبي الخليط جيدًا
أضيفي المرقة مع البازلاء وأضيفي 2 ونصف كوب ماء واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة

المصدر: elbalad

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