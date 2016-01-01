يذخر عالم البحار والمحيطات بكثير من المخلوقات العجيبة والمميزة، كان من بينهما ما عثر الصيادون عليه في أحد الشواطئ المكسيكية على مخلوق غامض يشبه الدولفين ولكنه بدون عيون أو زعانف.
قال الصيادون على شاطئ ديستيلاديراس وراكبي الأمواج، لوسائل الإعلام: إن هذا المخلوق يمكن أن يأتي من أعماق المحيط الهادي، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وكان المخلوق البحري الوحشي بذيل غريب يشبه ثعبان البحر، ورأس يشبه الدولفين والأسنان الحادة، ولكن يفتقر إلى أي زعانف، وقد أذهل هذا المخلوق الكثير من الناس.
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التعليقات على بدون عين أو زعانف.. العثور على كائن بحري غامض ومخيف
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