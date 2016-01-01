بدون عين أو زعانف.. العثور على كائن بحري غامض ومخيف

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بدون عين أو زعانف.. العثور على كائن بحري غامض ومخيف

صورة الخبر: العثور على كائن بحري غامض ومخيف
العثور على كائن بحري غامض ومخيف

يذخر عالم البحار والمحيطات بكثير من المخلوقات العجيبة والمميزة، كان من بينهما ما عثر الصيادون عليه في أحد الشواطئ المكسيكية على مخلوق غامض يشبه الدولفين ولكنه بدون عيون أو زعانف.

قال الصيادون على شاطئ ديستيلاديراس وراكبي الأمواج، لوسائل الإعلام: إن هذا المخلوق يمكن أن يأتي من أعماق المحيط الهادي، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان المخلوق البحري الوحشي بذيل غريب يشبه ثعبان البحر، ورأس يشبه الدولفين والأسنان الحادة، ولكن يفتقر إلى أي زعانف، وقد أذهل هذا المخلوق الكثير من الناس.

في البداية ظن الحضور بأن يكون الدلفين ميتًا حتى اقتربوا، وأدركوا أنه شيء مختلف تمامًا، فهو لا يمتلك عينين، وذكر الصيادون أنه في بويرتو فالارتا توجد منطقة بحرية بعمق آلاف الأمتار ، بجانب منطقة تعرف باسم Mismaloya ، ويُزعم أن هذا قد يكون موطن المخلوق الغريب.

المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدون عين أو زعانف.. العثور على كائن بحري غامض ومخيف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19969

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433698%2F%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%2D%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D8%25A3%25D9%2588%2D%25D8%25B2%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AB%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%2D%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B6%2D%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2581&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager