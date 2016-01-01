قال الدكتور أحمد الشريفي، المحلل السياسى العراقي، إن هناك حقيقة واضحة وهى تعمد عدم التفاف الحكومة العراقية نحو مطالب المتظاهرين العراقيين.
وأشار أحمد الشريفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن القوات الأمنية العراقية لا يمثل دورآ وظيفيا مؤسساتيا فى الوقت الحالي وإنما يمثل دورا حزبيا لذلك هو يشتبك مع المتظاهرين.
ولفت المحلل السياسى العراقي، لوجود صراع على السلطة بين الكيانات السياسية والأحزاب وهناك رغبة ملحة لتفرد أحد هذه الكيانات السياسية على أمور الحكم.
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التعليقات على محلل سياسي يكشف أسباب تفاقم حدة المظاهرات العراقية.. فيديو
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