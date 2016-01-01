محلل سياسي يكشف أسباب تفاقم حدة المظاهرات العراقية.. فيديو

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مظاهرات العراق

قال الدكتور أحمد الشريفي، المحلل السياسى العراقي، إن هناك حقيقة واضحة وهى تعمد عدم التفاف الحكومة العراقية نحو مطالب المتظاهرين العراقيين.

وأشار أحمد الشريفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن القوات الأمنية العراقية لا يمثل دورآ وظيفيا مؤسساتيا فى الوقت الحالي وإنما يمثل دورا حزبيا لذلك هو يشتبك مع المتظاهرين.

ولفت المحلل السياسى العراقي، لوجود صراع على السلطة بين الكيانات السياسية والأحزاب وهناك رغبة ملحة لتفرد أحد هذه الكيانات السياسية على أمور الحكم.

وأوضح أحمد الشريفى ، لتواجد حالة من النفور عند الشعب التركي من الكرد أو السنة خاصة وأن الحكومة الحالية العراقية لا تمثل إرادة الشعب العراقى فضلا عن تبنيها سياسات صراع مع القوى الخارجية والدولية.

يذكر إنه على الرغم من القرار الذي تبناه البرلمان العراقي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، إلا أن حلف شمال الأطلسي كان له رأي آخر، وذلك بعد أن وافق على توسيع مهمته التدريبية في بغداد، بعد توقف دام لمدة شهر.

المصدر: elbalad

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