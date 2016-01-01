عكاظ السعودية: إقالة جروس من تدريب أهلي جدة



السويسري كريستيان جروس السويسري كريستيان جروس

على ما يبدو فإن رحيل السويسري كريستيان جروس من تدريب أهلي جدة أصبح قريبا للغاية، حسبما أشارت صحيفة عكاظ الرياضية السعودية.



مصادر مسؤولة داخل نادي أهلي جدة كشفت لـ "عكاظ" اتخاذ النادي قراره الرسمي بإنهاء التعاقد مع جروس.



الاتفاق تم بالفعل بين مجلس إدارة أهلي جدة وجروس من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا للصحيفة السعودية.

قد يعجبك أيضا...

أخبار متعلقةأهلي جدة: إقالة جروس؟ إذا لم نصل لحل لن يكون أمامنا أي خيار آخرالزمالك: فيفا رفض شكوى جروس ضد الناديهل أهلي جدة يفاوض النقاز.. مصدر بالنادي يجيب لـ في الجولأهلي جدة يوضح حقيقة "الاقتراب من ضم فرجاني ساسي"ويأتي قرار مجلس إدارة أهلي جدة عقب خسارة الفريق أمام الوحدة، مما جعل الفريق يبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.وخسر أهلي جدة بهدفين مقابل لا شيء أمام الوحدة في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.وتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 33 في المركز الثالث.وقاد جروس أهلي جدة في 16 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرتين وخسر 4 مرات.ورغم انتصارات جروس الـ 10 إلا أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة.