قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين.
وقال "مدكور" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".
وأوضح مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول؛ التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.
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التعليقات على التموين توجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف
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