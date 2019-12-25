التموين توجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف

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التموين توجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين.

وقال "مدكور" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".

وأوضح مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول؛ التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المستفيدين من البطاقات التموينية، من خلال عدة طرق يتم دراستها حالياً، منها إرسال رسالة صوتية على الرقم المحمول لإبلاغ حاملي البطاقات التموينية بأي شيء يخصهم في إطار سعي الوزارة المستمر للتواصل مع المستفيدين من الدعم الحكومي.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التموين في بيان سابق، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

المصدر: مصراوى

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