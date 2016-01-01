

فوائد الفجل.. لن تستغنى عنه بعد اليوم فوائد الفجل.. لن تستغنى عنه بعد اليوم

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الفجل الصحية.



١) يُعتبر غذاءً مناسبًا في حِميات خسارة الوزن، ومصدر جيّد للفيتامينات والمعادن بسبب محتواه المنخفض من السُّعرات الحراريّة.



٢) غني بالألياف الغذائيّة مما يساهم في خفض الكوليسترول والوقاية من ارتفاعه، ويساهم في الشعور بالشَّبع الذي يساهم في التحكّم في الوزن، وفي الحفاظ على صحّة الجهاز الهضميّ، وفي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسّمنة وغيرها من الأمراض المزمنة.

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٣) يستعمل كعلاج بديل في السرطان، ومرض نقص المناعة المكتسبة، والعديد من اضطرابات المناعة.٤) يحتوي على العديد من المركبات متعدّدة الفينول ومركبات الكاتيكين تفوق محتوى الخضروات الأخرى من العائلة نفسها، وتقارب محتوى الشّاي الأخضر والشّاي الأسود، وهو أيضًا مرتفع المحتوى من حمض الفريوليك بشكل أكبر من غيره من خضروات العائلة الصليبيّة، ولذلك فهو يمتلك صفات مضادّة للأكسدة ومدمّرة للجذور الحُرَّة.٥) يستخدم لعلاج الصداع والأرق والإسهال المزمن.٦) مفيد في حالات مشاكل الكبد والمرارة.٧) يحتوي على مركّبات تُحارب السَّرطان وتقي منه.٨)وجدت بعض الدراسات العلميّة تأثيرات للفجل في حالات فقدان الشهيّة، وحالات ألم والتهاب وانتفاخ الفم والحلق، وحالات القابليّة للإصابة بالعدوى، والحمى، والبرد، والسعال، وبعض الاضطرابات الهضميّة التي تسببها مشاكل القناة الصفراويّة، وبعض حالات الالتهابات في المجرى التنفسيّ، مثل التهاب القصبات الهوائيّة، ولكن تحتاج جميع هذه الأدوار إلى المزيد من البحث العلميّ لتقييمها.٩) يُعتبر الفجل علاجًا معتمدًا في الطب البديل والعلاجات العشبية، في علاج حالات عسر الهضم، وخاصة ذلك الذي ينتج عن مشاكل القناة الصفراويّة، وفي علاج التهاب القصبات الهوائيّة والسعال.