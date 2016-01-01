خليط ومشروب طبيعي يخفف آلام العظام والمفاصل

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خليط ومشروب طبيعي يخفف آلام العظام والمفاصل

يعاني العديد من الأشخاص من آلام العظام والعضلات ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا الخليط الطبيعي يوميا للتخلص من آلام العظام والمفاصل كما يمكنك الحرص على تناول كوب من هذا المشروب الطبيعي لتخفيف آلام المفاصل والعظام.

وفقا لما كشفة موقع بولد سكاى الهندى الشهير أن آلام العظام والمفاصل أنسب كريم موضعي لها يتكون من الأتي:

وصفة زيت السمسم والنعناع:
معلقه زيت نعناع
معلقه زيت سمسم
معلقه زيت زيتون
معلقه من عصير الليمون

طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات جيدا ويدهن به موضع الالم مرتان الي ثلاث مرات يوميٱ.

يشرب زنجبيل مرتان يوميٱ.

يخلط معلقه زيت زيتون وزيت السمسم يؤخذ ملعقة صباحا ومساء حتى الشفاء.

المصدر: صدى البلد

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