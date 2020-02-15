

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 15-2-2020.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 15-2-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 15 -2-2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:



استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.73 للشراء و15.83 للبيع.

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وسجل اليورو 17.34 جنيها للشراء 17.46 جنيها للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.58 جنيها للشراء 20.70 جنيها للبيع.وسجل الفرنك السويسرى 16.30 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.49 جنيها للشراء و14.40 جنيها للبيع.