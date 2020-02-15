استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 15 -2-2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.73 للشراء و15.83 للبيع.
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 15-2-2020..
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