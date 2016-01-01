موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد..

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صورة الخبر: موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد..
موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد..

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية الكثيفة وشدة الرياح هي الظاهرتان الأكثر تأثيرا فى طقس اليوم خاصة مع اقترابنا مع الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة .

وكشف محمود شاهين ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، السبت، عن احتمالية كبيرة لسقوط أمطار مع تقدم ساعات النهار على السواحل الشمالية والوجه البحرى ، والقاهرة وانخفاض شديد بدرجات الحرارة بدءا من غد الأحد .

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم خلال الأسابيع القادمة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وفارق يصل لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتى العظمى والصغرى.

وأشار محمود شاهين، بميول درجات الحرارة للبرودة الشديدة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية لذا يتجنب تخفيف الملابس.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط والتى تكون مهيأة لعمليات الصيد والملاحة.

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: صدى البلد

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