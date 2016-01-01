أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية الكثيفة وشدة الرياح هي الظاهرتان الأكثر تأثيرا فى طقس اليوم خاصة مع اقترابنا مع الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة .
وكشف محمود شاهين ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، السبت، عن احتمالية كبيرة لسقوط أمطار مع تقدم ساعات النهار على السواحل الشمالية والوجه البحرى ، والقاهرة وانخفاض شديد بدرجات الحرارة بدءا من غد الأحد .
ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم خلال الأسابيع القادمة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وفارق يصل لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتى العظمى والصغرى.
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التعليقات على موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد..
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