

عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2020.. عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 15-2-2020.



وشهدت أسواق الذهب المحلية استقرار بشكل ملحوظ وثبات، بالرغم من الارتفاع الطفيف فى سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 790 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 589 جنيهًا.وسجل سعر الجنيه الذهب 8 جرامات سجل 5504 جنيهات.وسجل سعر الأوقية 1578 دولارًا.