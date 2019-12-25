استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 15-2-2020.
وشهدت أسواق الذهب المحلية استقرار بشكل ملحوظ وثبات، بالرغم من الارتفاع الطفيف فى سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.
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التعليقات على عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2020..
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