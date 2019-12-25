عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2020..

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صورة الخبر: عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2020..
عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 15-2-2020.

وشهدت أسواق الذهب المحلية استقرار بشكل ملحوظ وثبات، بالرغم من الارتفاع الطفيف فى سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 790 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 589 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8 جرامات سجل 5504 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1578 دولارًا.

المصدر: صدى البلد

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