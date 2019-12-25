شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 15 -2- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق