

البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت.. البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت..

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 15 -2- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

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