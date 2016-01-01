قال موقع "المجد الأمني" التابع للأمن الفلسطيني الداخلي في قطاع غزة، إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية قامت باختراق قنوات "المجد الأمني" عبر منصتي "التليجرام والواتس آب".
وأشار بيان صادر عن "المجد الأمني" أن اختراق مخابرات الاحتلال لمنصات "المجد الأمني" يأتي في ظل دوره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في كشف ومحاربة أساليب مخابرات الاحتلال وعملائه، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني.
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التعليقات على مخابرات إسرائيل تخترق قنوات فلسطينية في غزة وتحذر المستخدمين.. تفاصيل
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