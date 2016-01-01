مخابرات إسرائيل تخترق قنوات فلسطينية في غزة وتحذر المستخدمين.. تفاصيل

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مخابرات إسرائيل تخترق قنوات فلسطينية في غزة وتحذر المستخدمين.. تفاصيل

قال موقع "المجد الأمني" التابع للأمن الفلسطيني الداخلي في قطاع غزة، إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية قامت باختراق قنوات "المجد الأمني" عبر منصتي "التليجرام والواتس آب".

وأشار بيان صادر عن "المجد الأمني" أن اختراق مخابرات الاحتلال لمنصات "المجد الأمني" يأتي في ظل دوره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في كشف ومحاربة أساليب مخابرات الاحتلال وعملائه، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني.

وأهاب موقع "المجد الأمني" بكافة مشتركيه عبر منصتي "التليجرام والواتس آب" إلى ضرورة مغادرتهما وعدم التعاطي مع ما ينشر عليهما، خاصة أن بعضها يحتوي على روابط اختراق

المصدر: صدى البلد

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