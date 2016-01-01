أجرى فريق من العلماء ببريطانيا دراسة جديدة تمكنوا فيها من التنبؤ بدقة باحتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك لأول مرة في العالم.
واستخدمت الدراسة الذكاء الاصطناعي لتحليل فحوصات القلب لأكثر من ألف مريض، بمتوسط عمر 60 عامًا، في مستشفى "سانت بارثولوميو" والمستشفى الملكي المجاني.
وحللت التقنية صور مسوحات "سي.إم.آر" مع تحديد تدفق الدم إلى القلب، وبعد ذلك تم إرسال القياسات إلى فرق الأطباء، القادرين على تحديد مسارات العلاج، حيث قورنت التنبؤات بالنتائج الصحية للمرضى، لمعرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي صحيحا أم لا.
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التعليقات على بالذكاء الاصطناعي.. تكنولوجيا جديدة تتنبأ بموعد الموت بالنوبة القلبية
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