

بالذكاء الاصطناعي.. تكنولوجيا جديدة تتنبأ بموعد الموت بالنوبة القلبية بالذكاء الاصطناعي.. تكنولوجيا جديدة تتنبأ بموعد الموت بالنوبة القلبية

أجرى فريق من العلماء ببريطانيا دراسة جديدة تمكنوا فيها من التنبؤ بدقة باحتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك لأول مرة في العالم.



واستخدمت الدراسة الذكاء الاصطناعي لتحليل فحوصات القلب لأكثر من ألف مريض، بمتوسط ​​عمر 60 عامًا، في مستشفى "سانت بارثولوميو" والمستشفى الملكي المجاني.



وحللت التقنية صور مسوحات "سي.إم.آر" مع تحديد تدفق الدم إلى القلب، وبعد ذلك تم إرسال القياسات إلى فرق الأطباء، القادرين على تحديد مسارات العلاج، حيث قورنت التنبؤات بالنتائج الصحية للمرضى، لمعرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي صحيحا أم لا.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تلك هي المرة الأولى التي يتمكن فيها جهاز كمبيوتر من قراءة عمليات فحص تدفق الدم، التي تكشف عن مشكلات في القلب.وكانت التكنولوجيا أكثر دقة في التنبؤ بأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية، خلال فترة متابعة لمدة 19 شهرا، مقارنة بالطبيب الذي يستخدم الوسائل التقليدية.ووجد الفريق أن المرضى الذين يعانون من انخفاض تدفق الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية خطيرة. وأضافوا أنه يمكن للفرق الطبية استخدام الذكاء الاصطناعي، للتوصية بالعلاج المناسب.