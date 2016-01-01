انفجر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي، مشيرا إلى "نستحق الحصول على ركلتي جزاء".
الأهلي انتصر على المصري بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري.
وقال عدنان حلبية: "هل يجب أن يحصل الأهلي على كل البطولات في مصر؟ هل الأهلي يحتاج لمساعدة الحكام من الأساس لكي ينتصر؟".
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التعليقات على المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟
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