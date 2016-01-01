المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟

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انفجر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي، مشيرا إلى "نستحق الحصول على ركلتي جزاء".



الأهلي انتصر على المصري بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري.



وقال عدنان حلبية: "هل يجب أن يحصل الأهلي على كل البطولات في مصر؟ هل الأهلي يحتاج لمساعدة الحكام من الأساس لكي ينتصر؟".

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وأضاف غاضبا في تصريحاته مع FilGoal.com "نستحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الأهلي. غير معقول ما يحدث معنا".وتابع "تواصلنا مع رئيس لجنة الحكام قبل لقاء الأهلي وطلبنا منه إسناد المباراة لحكم عادل ولكن هذا لم يحدث".وأكمل حديثه قائلا: "سنتقدم بشكوى رسمية ضد محمد الحنفي وسنطلب عدم إسناده أي لقاء لنا".ويرى عضو مجلس إدارة المصري "الكرة المصرية لن تتقدم أبدا بسبب غياب العدل".واستمر "ما كنا نخشاه أمام الأهلي حدث بالفعل. تعرضنا لظلم ونستحق ركلتي جزاء".وكشف "سنجمع كل قرارات الحكم ونرسلها لرئيس لجنة الحكام".