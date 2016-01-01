صحي جدا.. تناول الباذنجان الأسود يوميا وشاهد ما الذي يحدث بنفسك؟

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الباذنجان الأسود

من المتعارف عليه أن الباذنجان من أكثر الخضراوات الصحية بوجه عام، لكن تم نشر بعض الأبحاث على موقع "health line" تؤكد فوائد رائعة للباذنجان الأسود على وجه الخصوص، وتشمل:

الباذنجان الأسود يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة لعدد قليل من السعرات الحرارية مما يجعله فعال في المساعدة على خسارة الوزن .

أهم ما يميز الباذنجان الأسود عن غيره من الأنواع الأخرى، هو احتوائه صبغة ذات خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي من التلف الخلوي وأنواع عديدة من السرطانات.

كما يحتوي الباذنجان الأسود على عناصر تساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب و الاصابة بالداء السكري.

فهو عنصر هام يجب الاهتمام بإضافته في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجسم العامة والوقاية من الامراض الخطيرة مثل امراض القلب والسرطان.

المصدر: "health line"

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