من المتعارف عليه أن الباذنجان من أكثر الخضراوات الصحية بوجه عام، لكن تم نشر بعض الأبحاث على موقع "health line" تؤكد فوائد رائعة للباذنجان الأسود على وجه الخصوص، وتشمل:
الباذنجان الأسود يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة لعدد قليل من السعرات الحرارية مما يجعله فعال في المساعدة على خسارة الوزن .
أهم ما يميز الباذنجان الأسود عن غيره من الأنواع الأخرى، هو احتوائه صبغة ذات خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي من التلف الخلوي وأنواع عديدة من السرطانات.
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التعليقات على صحي جدا.. تناول الباذنجان الأسود يوميا وشاهد ما الذي يحدث بنفسك؟
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