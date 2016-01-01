وزير التعليم يعلن انتهاء أزمة صعوبة دخول طلاب أولى ثانوي على بنك المعرفة

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من عملية تسهيل الاشتراك علي بنك المعرفة المصري لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات جنوب سيناء، والوادى الجديد ، ومطروح ، والبحر الأحمر، وشمال سيناء ، والسويس ، وبورسعيد ، والأقصر
، وأسوان ، والإسماعيلية ، ودمياط ، والفيوم ، القاهرة للمدارس الحكومية، وقنا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، وسوهاج .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : باقي المحافظات سيتم انجاز المهمة فيها في اقرب وقت، مشيرًا إلى أن العمل يجري علي قدم وساق.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد تلقى شكوى من أحد أولياء الأمور نصها كالتالي : مشكلة طلبة أولى ثانوى في دخول بنك المعرفة بحساب الوزارة لم تحل بعد ، والطلبة لا يستطيعون الدخول عكس العام الماضي الذي كان فيه الدخول سهل والحسابات كانت مفعله ، فبرجاء حل هذه المشكلة.

المصدر: elbalad

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