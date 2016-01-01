ألسن عين شمس تواصل الدورات التدريبية في اللغات



ألسن عين شمس ألسن عين شمس

تواصل وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة ، تحت رعاية د. سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف د. علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال أشهر فبراير، مارس، إبريل القادمين.



قالت الدكتورة أماني حلمي توما، مدير الوحدة، إن الدورات تتضمن ورشة عمل في مصطلحات البنوك و البورصة و السوق المالى باللغة الإنجليزية ( مدة الورشة 5 ساعات )، دورة في ال TOEFL، دورات المحادثة في اللغة الإنجليزية للمبتدئين ، دورة فى الترجمة الأقتصادية باللغة الإنجليزية من و إلي العربية، دورة في الترجمة العامة فى اللغة الفرنسية ، دورة في الترجمة التتبعية فى اللغة الإنجليزية من و إلى العربية ، دورة فى الترجمة الأعلامية باللغة الإنجليزية من و إلي العربية، دورة فى فن الخطابة والإلقاء باللغة العربية ، دورة فى الترجمة العامة فى اللغة الأسبانية من و إلى العربية، دورة فى قواعد اللغة الروسية للمبتدئين ( لطلاب الفرقة الأولي بالكلية )، دورة القواعد و المحادثة فى اللغة اليابانية، دورة الترجمة القانونية فى اللغة الألمانية ( لطلاب الفرقة الثالثة و الرابعة بالكلية ).



وتصل مدة كل دورة إلى ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمة يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس،إبريل للقادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب و المعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات و التسجيل يرجى التوجة إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.

