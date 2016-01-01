طالب ثانوى يخترع مروحة محمولة لمواجهة الحرارة الشديدة وحالات الإغماء.. فيديو



طالب ثانوى يخترع مروحة محمولة طالب ثانوى يخترع مروحة محمولة

تزخر مدارس القليوبية بالعشرات من المواهب الطلابية التي تحتاج فقط إلي الاهتمام والعين الخبيرة التي تكتشفها وتعمل على تنمية موهبتها.. كل يوم نكتشف أن هناك نماذج طلابية تؤكد دائما ان بلدنا وتعليمنا وشبابنا بخير، ومن هذا المنطلق تنظم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المعرض السنوى للعلوم والهندسة.



وفى سلسلة جديدة للطلاب المتفوقين علميا، ابتكر الطالب محمود وائل محمد بالصف الأول الثانوي بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية للبنين بإدارة غرب شبرا الخيمة مروحة محمولة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.



قال محمود فى حديثه لـ صدى البلد إن المروحة المحمولة تعمل على الوقاية من الأثر الضار لدرجات الحرارة المرتفعة خاصة فى فصل الصيف وتعمل باستخدام جهاز موفر للطاقة وصديق البيئة فى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مرض الضغط والقلب.

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وأضاف الطالب أن الفكرة الأساسية لتصميم المروحة تتركز في فهم نظام العمل للطاقة الشمسية وذلك بالرجوع إلى استخدام بعض المواد مثل بطاريات لتخزين الطاقة وخلية شمسية وأسلاك كهربائية وشفرات مروحة وموتور وبعد ذلك يتم وضع المريض علي الموتور وتوصيل الخلية الشمسية بالبطارية والموتور ووضع الموتور والبطارية علي الحامل ثم وضعها أمام إضاءة الشمس وتشغيل المروحة بنجاح.وعن مميزات المروحة المحمولة الجديدة قال محمود إنه عند استخدام المروحة المحمولة يتم توفير مبلغ كبير من المال مثل العلاج من الأمراض التي تنشأ من درجات الحرارة المرتفعة منها الإغماء الشديد والمفاجئ فضلا عن توفير الطاقة عن طريق استخدام الطاقة المتجددة.كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد افتتحا فعاليات معرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020 في مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ووكلاء الكلية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وسلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن المعرض يهدف إلى نشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الابتكار لدى طلاب المدارس بالمحافظة بالتعاون مع كلية الهندسة ببنها ومركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.وأشار الهجان إلى أن المعرض يعد بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات في مجال العلوم والهندسة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، مضيفا أن معرض العلوم والهندسة بالقليوبية يتضمن ما يقرب من ١١٦ مشروعا بمشاركة ١٦٧ طالبا من المبتكرين والمخترعين والمشرفين على المشروعات في 20 مجالا من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة.من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على أهمية تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.وأعرب السعيد عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذى ضم عددا من الابتكارات والمشروعات الخاصة بطلاب مدارس التربية والتعليم بالقليوبية.وأكد السعيد حرص جامعة بنها على دعم المبتكرين والمبدعين ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء بيئة محفزة للتفوق الفكرى والإبداع العلمي.