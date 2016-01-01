نوع مهمل من الخضراوات يحمى من الصلع ويزيد مناعة الجسم

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صورة الخبر: الثوم
الثوم


يعد الثوم من الخضراوات الهامة التى لايخلو منها المنزل بشكل دائم، كما أنه يحتوى على العديد من الفوائد ويمد الجسم بالفيتامينات والطاقة التى يحتاجها.

ووفقًا لموقع "healthline" إليك أهم فوائد تناول الثوم على الصحة والشعر..

1- الثوم يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس ومن ثم تجديد الخلايا الموجودة فيها.

2- يعمل الثوم على التخلص من قشرة الشعر ويعزز صحة الفروة ويخلصها من الأمراض الجلدية التي تصيبها.

3- ويعمل أيضًا على تنظيف فروة الرأس من الجراثيم والبكتيريا ويطهر الشعر من القمل.

4- يساعد الثوم على تقوية بصيلات الشعر والتخلص من الضعف الذي يصيبها.

5- كما أن الثوم يعمل على تقوية الشعر من الجذور ويعزز نموه.
6- ويعمل أيضًا على التخلص من تساقط الشعر ويمنح الشعر الكثافة والنعومة التي يحتاجها.

7- يزيد تناول الثوم من مناعة الجسم بشكل كبير، ويعزز الصحة.

8- يعمل الثوم على حماية الشعر من الصلع ويعزز كثافته ويعمل على منحه النمو والطول.

9- يقوي الثوم الشعر والتخلص من الأمراض التي تصيبه، ويقضى على تلف الشعر.

المصدر: موقع "healthline"

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