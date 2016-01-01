انتشر خلال الفترة الأخيرة العديد من الأمراض حول العالم، التى تتطلب الحفاظ على النظافة العامة بشكل دائم، والحرص على نظافة المنزل والتخلص من جميع الجراثيم.
وكشف موقع "black doctor" أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتخلص من الجراثيم فى المنزل وهى...
1. من الضروري أن تدخل أشعة الشمس إلى غرف المنزل، وذلك حتى تقضي على بكتيريا الفراش وغيرها من الميكروبات، والحرص على تهوية الحمام من حين لآخر.
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التعليقات على تمنع انتشار الأمراض.. 5 نصائح للتخلص من الجراثيم والعدوى
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