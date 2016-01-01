يعد فيتامين E الموجود في الخضراوات الورقية الخضراء الذى يعمل مع فيتامين C للحفاظ على صحة الجلد من التقدم في العمر، كما أن هذا الفيتامين يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويساعد أيضًا في تقليل خطر إعتام عدسة العين وتحلل البقعة الصفراء.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول الخضروات الورقية.
- الجرجير
وهو مصدر جيد للبوتاسيوم، وقد يساعد الجرجير على تحسين الذاكرة نظرا لاحتوائه على المواد الكيميائية النباتية، ونبات الجرجير منخفض جدا في السعرات الحرارية مما يجعله ناجحا في كل خطط فقدان الوزن.
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التعليقات على فيتامينات شاملة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات الورقية؟
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