تعرف على مكافأة بطل ووصيف مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

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مباراة الزمالك والترجي


يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة، بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.

ورصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مكافآت مالية لـ بطل لقاء السوبر الإفريقي، حيث يحصل على 200 ألف دولار فيما يحصل الخاسر من مباراة السوبر على 150 ألف دولار.

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة:

وستقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.

الزمالك ضد الترجي:

ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.
ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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