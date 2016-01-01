يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة، بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.
ورصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مكافآت مالية لـ بطل لقاء السوبر الإفريقي، حيث يحصل على 200 ألف دولار فيما يحصل الخاسر من مباراة السوبر على 150 ألف دولار.
موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة:
وستقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.
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التعليقات على تعرف على مكافأة بطل ووصيف مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي
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