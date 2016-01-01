شاهد في دقيقة.. وكيل محمد صلاح يثير الشكوك حول مشاركة الفرعون بأولمبياد طوكيو

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، فى تصريحات تليفزيونية أنه سيستدعى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى المحترف في ليفربول الإنجليزى، لأولمبياد طوكيو.

صحيفة ديلى ميل قالت إن محمد صلاح سيغيب عن بداية مشوار ليفربول فى الموسم الجديد.

ورد رامى عباس وكيل صلاح قائلا: لم يتم حسم مشاركة الفرعون حتى الآن، فى حال مشاركة صلاح بالأولمبياد سيحتاج الفرعون الصغير لراحة قبل الانضمام إلى الريدز.



ومن المقرر أن تقام منافسات الكرة بدورة الألعاب

فى الفترة بين 22 يوليو إلى 8 أغسطس

وينطلق الدورى الإنجليزى 2020/2021 فى 8 أغسطس.
أعلن رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أن موقف مشاركة الفرعون مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 لم يتم حسمه حتى الآن، تعليقا على الصحافة الإنجليزية التي أكدت أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء اللاعب إلى قائمة الفريق المشاركة في البطولة التي تنطلق في اليابان يوليو المقبل.



وقال عباس عبر تويتر تعليقا على تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل يقول إن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد أصبحت مؤكدة: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن."

المصدر: youm7

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