أعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، فى تصريحات تليفزيونية أنه سيستدعى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى المحترف في ليفربول الإنجليزى، لأولمبياد طوكيو.
صحيفة ديلى ميل قالت إن محمد صلاح سيغيب عن بداية مشوار ليفربول فى الموسم الجديد.
ورد رامى عباس وكيل صلاح قائلا: لم يتم حسم مشاركة الفرعون حتى الآن، فى حال مشاركة صلاح بالأولمبياد سيحتاج الفرعون الصغير لراحة قبل الانضمام إلى الريدز.
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التعليقات على شاهد في دقيقة.. وكيل محمد صلاح يثير الشكوك حول مشاركة الفرعون بأولمبياد طوكيو
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