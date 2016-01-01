ليفربول يعود من العطلة وبرشلونة يواجه خيتافي في أبرز مباريات الغد

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صورة الخبر: مباريات الغد
مباريات الغد

مباريات الغد تشهد عودة ليفربول من العطلة الشتوية، عندما يحل ضيفاً على نورويتش سيتى فى السابعة والنصف مساءً على ملعب كارو رود ضمن مباريات الجولة 26 من الدورى الإنجليزى الممتاز، كما يستضيف برشلونة نظيره خيتافى فى مباراة يسعى من خلالها لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى مؤقتاً على حساب ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط قبل مباراته يوم الأحد مع سيلتا فيجو.

فى الدورى الإنجليزى ستقام مباراتان الأولى تجمع ساوثهامبتون وبيرنلى فى الثانية والنصف ظهرًا، وبعدها فى السابعة والنصف نورويتش سيتى ضد ليفربول.

وفى الدورى الإسبانى ستقام 4 مباريات تبدأ فى الواحدة بمباراة مايوركا وألافيس، ثم برشلونة وخيتافى فى الخامسة، وفياريال وليفانتى فى السابعة والنصف وأخيرًا غرناطة وبلد الوليد فى العاشرة مساءً.

وفى الدورى الإيطالى ستقام 3 مباريات تبدأ فى الرابعة بمباراة ليتشى وسبال ثم بولونيا وجنوى فى السابعة، وأخيرا مباراة تستحق المتابعة بين اتلانتا وروما فى العاشرة إلا ربع مساءا.

وفى ألمانيا ستقام 6 مباريات يغيب عنها البايرن ودورتموند بينما يلتقى لايبزيج منافس البايرن على القمة مع فيردر بريمين فى الرابعة والنصف عصرًا.

وفى فرنسا يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أميان فى السادسة والنصف وبعدها 4 مباريات أخرى فى التاسعة.

وتقام أيضًا مباراتين فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر الأولى بين أبوقير للأسمدة وحرس الحدود فى الثانية ظهرًا، ثم الاتحاد السكندرى وأسوان فى الخامسة.
ومباراة وحيدة فى البطولة العربية تجمع بين أولمبيك أسفى المغربى والاتحاد السعودى فى الثامنة مساءا بإياب ربع نهائى البطولة.

المصدر: youm7

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