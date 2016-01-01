مباريات الغد تشهد عودة ليفربول من العطلة الشتوية، عندما يحل ضيفاً على نورويتش سيتى فى السابعة والنصف مساءً على ملعب كارو رود ضمن مباريات الجولة 26 من الدورى الإنجليزى الممتاز، كما يستضيف برشلونة نظيره خيتافى فى مباراة يسعى من خلالها لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى مؤقتاً على حساب ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط قبل مباراته يوم الأحد مع سيلتا فيجو.
فى الدورى الإنجليزى ستقام مباراتان الأولى تجمع ساوثهامبتون وبيرنلى فى الثانية والنصف ظهرًا، وبعدها فى السابعة والنصف نورويتش سيتى ضد ليفربول.
وفى الدورى الإسبانى ستقام 4 مباريات تبدأ فى الواحدة بمباراة مايوركا وألافيس، ثم برشلونة وخيتافى فى الخامسة، وفياريال وليفانتى فى السابعة والنصف وأخيرًا غرناطة وبلد الوليد فى العاشرة مساءً.
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التعليقات على ليفربول يعود من العطلة وبرشلونة يواجه خيتافي في أبرز مباريات الغد
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