طفت على السطح فى الأيام الأخيرة أزمة بطلها الفنان محمد رمضان بعد واقعة تصويره فى كابينة قيادة طائرة ووقف الطيار كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر.
وظهر رمضان فى فيديو، يسرد على جمهوره تفاصيل ما حدث بينه وبين كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر، الذى تم وقفه عن العمل نهائيا ومنعه من الطيران، وأكد أنه نجح فى أن يأتى له بعرض عمل، وأكد أن أبو اليسر طلب منه تعويضا يقدر بـ9 ونصف مليون جنيه، وهو ما يساوى راتبه فى 3 سنوات، ومعاشه، ومكافأة نهاية الخدمة.
إلا أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، خرج ونفى هذه الأخبار تماما، وأكد أنه لم يطلب من محمد رمضان 9 ونصف مليون، كما ذكر، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، وأنه طلب من المعنيين، إعادة النظر فى العقوبة.
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التعليقات على فيديو.. فتنة محمد رمضان والطيار.. مين الظالم ومين مظلوم؟
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