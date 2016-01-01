فيديو.. فتنة محمد رمضان والطيار.. مين الظالم ومين مظلوم؟

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صورة الخبر: محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار

طفت على السطح فى الأيام الأخيرة أزمة بطلها الفنان محمد رمضان بعد واقعة تصويره فى كابينة قيادة طائرة ووقف الطيار كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر.

وظهر رمضان فى فيديو، يسرد على جمهوره تفاصيل ما حدث بينه وبين كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر، الذى تم وقفه عن العمل نهائيا ومنعه من الطيران، وأكد أنه نجح فى أن يأتى له بعرض عمل، وأكد أن أبو اليسر طلب منه تعويضا يقدر بـ9 ونصف مليون جنيه، وهو ما يساوى راتبه فى 3 سنوات، ومعاشه، ومكافأة نهاية الخدمة.

إلا أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، خرج ونفى هذه الأخبار تماما، وأكد أنه لم يطلب من محمد رمضان 9 ونصف مليون، كما ذكر، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، وأنه طلب من المعنيين، إعادة النظر فى العقوبة.

وأضاف أبو اليسر، فى مقطع فيديو: "الفنان محمد رمضان بيقول إنه جابلى شغل لكن أنا رفضته، ده كلام الحقيقة محصلش، لكن فى واحد كلمنى من يومين اسمه سعيد إمام، وعرفه بأنه من طرف محمد رمضان صاحبه، وقالى فى شغل فى إحدى شركات الطيران وحضرتك قدم الـCV بتاعك هناك".



وتابع أبو اليسر: "يمكن الأستاذ محمد رمضان وسعيد إمام مشفوش العقوبة اللى اتوقعت عليا، اللى هى إيقاف عن الطيران مدى الحياة وعدم العمل بأى شىء يمت للطيران بصلة، ياريت الكلام ده يوصل لمحمد رمضان، إنه بيشوفلى شغلانة دلوقتى، أنا متشكر جدا، بس للأسف الشغلانة اللى هو شافها متنفعش".

المصدر: youm7

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