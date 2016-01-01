"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها



بطاقة التموين بطاقة التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تيسير حصول المواطنين على الخدمات من مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل الفاقد أو بطاقات بدل التالف أو استخراج بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافطات .



الْيَوْمَ السابع ينشر أهم المعلومات عن كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها فى نقاط محددة:

1 -يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب البريد لعمل حوالة بريدية بقيمة 20 جنيهًا باسم الشركة المنفذة وفقًا لمحافظة صاحب البطاقة.



2- ثم يتوجه إلى مكتب التموين بصورة الرقم القومى والحوالة البريدية.

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3- يتم تسجيل بيانات صاحب البطاقة على النظام الإلكترونى مرفق بالأوراق المطلوبة وتسجيل رقم المحمول الخاص به.4- خلال 20 يوم عمل يتلقى صاحب البطاقة رسالة مجانبة تفيد بتوجهه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة.5- بعد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين يقوم بإرسال رسالة من الهاتف المحمول الخاص به بقيمة جنيه على رقم 91237 للحصول على الرقم السرى للبطاقة.وقد جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بالدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم، وذلك لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، حيث سيتيح هذا الرقم تمكين الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع .ويواصل موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg، حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على الموقع لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم ".