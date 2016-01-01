الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات



الطقس غدا شديد البرودة الطقس غدا شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من غدا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد.



وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون غائم أحيانا يصاحبه أمطار ما بين المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على القاهرة 21 للعظمى و10 للصغرى، والوجه البحري 21 للعظمى و9 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 21 للعظمى و9 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون 22 للعظمى و10 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 26 للعظمى و13 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 24 للعظمى و9 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد تكون 29 للعظمى و12 للصغرى.

