سامسونج تعلن عن باور بانك بسعة 10000 مللي أمبير يدعم الشحن اللاسلكي

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صورة الخبر: سامسونج تعلن عن باور بانك بسعة 10000 مللي أمبير يدعم الشحن اللاسلكي
سامسونج تعلن عن باور بانك بسعة 10000 مللي أمبير يدعم الشحن اللاسلكي

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن بنك للطاقة (باور بانك) Power Bank بسعة 10,000 مللي أمبير ساعة، يدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط، مع إصدار بنفس السعة يدعم الشحن اللاسلكي كذلك بقدرة 7,5 واط للأجهزة التي تدعم معيار Qi.

وزودت سامسونج الباور بانك الجديد الداعم للشحن اللاسلكي بمنافذ من نوع USB-C وUSB-A، ومن المقرر أن يطرح الباور بانك الداعم للشحن اللاسلكي من سامسونج بسعر 80 دولارا (1,300 جنيها مصريا تقريبا).

إلى جانب ذلك، أعلنت سامسونج عن شاحن للسيارة، بقدرة 45 واط، للشحن عبر منفذ USB-C، كما يشحن بقدرة 15 واط عبر منفذ USB التقليدي، وهو شاحن مناسب فقط لهواتف سامسونج Galaxy S20 Ultra 5G وGalaxy Note10 Plus، اللذان يدعمان الشحن بقدرة 45 واط، غير أن سامسونج لم تكشف عن سعر شاحن السيارة بعد.

وكشفت سامسونج، يوم الثلاثاء الماضي، عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “جالاكسي إس20” Galaxy S20، في حدث نظمته في سان فرانسيسكو الأمريكية، إلى جانب كشفها عن هاتفها الذكي الثاني القابل للطي Galaxy Z Flip.

المصدر: مشبك

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