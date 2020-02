جولة في ممتلكات جيف بيزوس أغنى رجل في العالم.. جيرانه بيل جيتس وأوباما وإيفانكا ترامب جولة في ممتلكات جيف بيزوس أغنى رجل في العالم.. جيرانه بيل جيتس وأوباما وإيفانكا ترامب

يعد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى شخص في التاريخ الحديث، تبلغ ثروته الصافية المقدرة 132 مليار دولار، مما يجعله أول شخص يمتلك ثروة تفوق 100 مليار دولار.







وفقًا لموقع businessinsider؛ فإن ثروة جيف بيزوس هائلة لدرجة أنه يعتز إنفاق ثروته بالكامل لصالح الإنسانية، ولكن قد لا يكون ذلك بالطريقة التي تفكر بها.

شركة أمازون هى المصدر الرئيس لثروة بيزوس الكبيرة، أسسها في عام 1994، واليوم هو الرئيس التنفيذي وأكبر مساهم، مع حصة 16 ٪ في الشركة، ومع ارتفاع سعر سهم Amazon، تزداد ثروة قادتها.منذ الاكتتاب العام في عام 1997، ارتفع سعر سهم أمازون المعدل حسب الانقسام بنسبة 97،000٪، تحولت أمازون إلى علامة تجارية تمس جميع جوانب الحياة تقريبًا، ونمت من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات المربحة.في عام 2009، اشترت أمازون متاجر التجزئة للأحذية عبر الإنترنت Zappos مقابل 1.2 مليار دولار، وفي عام 2017، اشترت شركة Whole Foods مقابل 13.7 مليار دولار، مما منحها حصة 18٪ من سوق البقالة الأمريكي عبر الإنترنت.وفي فبراير من عام 2018، كشفت أمازون عن شركة Amazon Web Services - أعمال الحوسبة السحابية البالغة 17.5 مليار دولار.وليس من المستغرب أن أغنى رجل في البلاد هو أيضًا واحد من أكبر مالكي الأراضي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهو يمتلك منزلًا مساحته 5.3 فدان في واشنطن تبلغ قيمته 25 مليون دولار، ويعيش بجواره هناك ثاني أغنى شخص في العالم بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت.كما يملك بيزوس منزلًا تبلغ قيمته 23 مليون دولار في واشنطن العاصمة بجوار أوباما وإيفانكا ترامب، علاوة على ذلك، لديه قصر بقيمة 25 مليون دولار في بيفرلي هيلز، وثلاث شقق في مدينة نيويورك، يبلغ مجموع قيمتها 17 مليون دولار.وأخيرًا؛ فإن أكبر عملية شراء عقارية له هى مزرعة تبلغ مساحتها 30 ألف فدان في فان هورن تكساس والتي تعمل كقاعدة لشركته لاستكشاف الفضاء، Blue Origin.وللتجول في جميع منازله واستثماراته، يمتلك بيزوس طائرة جلف ستريم بقيمة 65 مليون دولار، بخلاف أقرانهالمليارديرات، وهو لا يشارك في الأعمال الخيرية العامة في كثير من الأحيان، لكنه قدم تبرعات كبيرة إلى ماريز بليس، وهى منظمة تدعم سكان سياتل المشردين، وكذلك TheDream.US، الذي يدعم الأشخاص المحميين، ومع ذلك فإنه يستثمر علنا ​​في المشاريع ويمولها.في عام 2013، مول بيزوس وقاد حملة لاستعادة أحد محركات الصواريخ من مهمة أبولو 12، من قاع المحيط الأطلسي، بناءً على طلبه، تبرعت ناسا بذلك إلى متحف سياتل للطيران.في أوائل عام 2018، قدم بيزوس تمويلًا بقيمة 42 مليون دولار للساعة التي تبلغ 10،000 عام من خلال مؤسسة The Long Now Foundation، والمقصود بالساعة أن تكون رمزًا للتفكير طويل المدى.لقد قام بعدد من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ من خلال شركة Venture Capital و Bezos Expeditions واستثمر شخصيا في Google و Uber و Airbnb وأكثر من ذلك، بما في ذلك شراءه لصحيفة The Washington Post في عام 2013 مقابل 250 مليون دولار، ولكن أكثر مشاريعه طموحًا كانت Blue Origin، كان صاروخها New Sheppard يمتلك عدة رحلات تجريبية ناجحة.ويقوم حاليًا بتطوير صاروخ أكبر يسمى New Glenn، لذلك يصفي مليار دولار من مخزون أمازون سنويًا لتمويل المشروع وأهدافه في دعم رحلات الفضاء البشرية على نطاق واسع واستعمار النظام الشمسي.وهو يخطط لاستخدام كل ثروته لتمويل استكشاف الفضاء، يعتقد بيزوس أنه أهم أعماله، كما يأمل أن تزيد Blue Origin من الإنتاج والكفاءة البشرية وستساعد في تجنب ركود الحضارة.