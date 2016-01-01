

فيسبوك ينافس إيلون ماسك ويطلق أقمارًا صناعية في مارس فيسبوك ينافس إيلون ماسك ويطلق أقمارًا صناعية في مارس

يمكن أن يطلق فيسبوك Facebook أول "كوكبة" من الأقمار الصناعية في الفضاء في وقت مبكر من الشهر المقبل في محاولة لجلب النطاق العريض إلى العالم - التنافس مع سبيس إكس SpaceX المملوكة إلى إيلون ماسك.





وفقًا لموقع ديلي ميل البريطاني؛ فإن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يمتلك طموحات فضائية واسعة، والتي تشكل جزءًا من هدفه المتمثل في نشر الويب إلى مناطق منفصلة حسبما جاء في تقرير صادر عن Business Insider.





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كشف التقرير عن أنه يمكن أن يرسل موقع فيسبوك أول قمر صناعي كاختبار على صاروخ Arianespace Vega عندما يستأنف إطلاقه في مارس المقبل.قال متحدث باسم فيسبوك، إن تكنولوجيا الأقمار الصناعية ستكون مهمة للجيل القادم من النطاق العريض، لكنه لا يستطيع التعليق على تقرير إطلاق مارس.تشير الإيداعات العامة الأخيرة مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى احتمال الإطلاق الوشيك، وتم إجراء الإيداعات تحت اسم شركة تسمى PointView Tech التي يملكها Facebook.وفي بيان، قال Facebook إن البنية التحتية للأقمار الصناعية ستجعل توصيل شبكات النطاق العريض إلى المناطق الريفية حيث ينقص الإنترنت أو لا وجود له، وفكرة إنشاء شبكة أو مجموعة منالأقمار الصناعية ليست جديدة، وقد بدأت شركات أخرى بالفعل في إطلاق شبكاتها.يشير تقرير Business Insider إلى أنه إذا نجح فيسبوك في تجربته، فقد نشاهد أسطولًا من آلاف الأقمار الصناعية المملوكة لشركة وسائل التواصل الاجتماعي.واجهت خطط فيسبوك لجلب النطاق العريض العالمي عبر الأقمار الصناعية مشاكل، بما في ذلك نموذج أولي يفجر على صاروخ SpaceX، لقد حدث ذلك في عام 2016 وشهدت تدمير القمر الصناعي Amos-6 الذي تكلف 200 مليون دولار والذي تم تصميمه لصالح فيسبوك لتوفير إنترنت مجاني إلى 14 دولة إفريقية.من المتوقع أن يتم إطلاق Arianespace Vega، وهو أول صاروخ مصمم لوضع أقمار صناعية صغيرة إلى متوسطة الحجم في المدار، تمتلك وحدة الإطلاق الفرنسية المملوكة قدرة حمولة تصل إلى 1500 كجم ويمكن أن تضع الأقمار الصناعية في مدار دائري طوله 700 كيلومتر.