هيونداي تطلق أول صور لموديل 2021 من i30

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صورة الخبر: هيونداي تطلق أول صور لموديل 2021 من i30
هيونداي تطلق أول صور لموديل 2021 من i30

أطلقت هيونداي العالمية مؤخرا أول صور تشويقية لموديل 2021 القادم من سيارتها i30، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل من خلال معرض جنيف 2020 للسيارات الذي سيفتتح أبوابه للجمهور خلال شهر مارس القادم.

ويعد هذا الموديل بمثابة نسخة Facelift المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الحالي الثالث لسيارة i30، والذي بدأت الشركة الكورية في انتاجه منذ عام 2016، ويتم تجميع هذه السيارة في عدة مصانع بدول مختلفة منها كوريا الجنوبية والتشيك والجزائر.

وأطلقت هيونداي صورتين فقط لهذا الموديل، والتي كانت لفئة N الأكثر رياضية من السيارة، حيث ركزت هذه الصور على مقدمة السيارة فقط، ولم تظهر أي أخرى من السيارة بشكل واضح.

وحتى الآن لا توجد أي معلومات رسمية عن فئات المحركات التي ستقدمها الشركة مع هذا الموديل من السيارة، وينتظر أن تكون هذه المعلومات متاحة عند تقديم السيارة بمعرض جنيف القادم.

صورة الخبر: هيونداي تطلق أول صور لموديل 2021 من i30

المصدر: التوكيل

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