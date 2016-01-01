

إضافة تجهيز مميز لأوبل جراند لاند 2020 بسوق السيارات المصري إضافة تجهيز مميز لأوبل جراند لاند 2020 بسوق السيارات المصري

قامت "أوبل" في مصر بإضافة تجهيز مميز لسيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر (CUV) المدمجة الحجم "Grandland X" –بالعربية: جراند لاند- موديل 2020 بما يعزز الأداء والتحكم والأمان بها.



وقد أصبحت "Grandland X" موديل 2020 متاحة بفئتيها "هاي لاين" و"توب لاين" بنظام "IntelliGrip" الذي يٌطلق عليه محلياً اسم "Grip Control". وهو عبارة عن نظام يحوي مجموعة من الأنماط من أجل تعزيز الجر وتوزيع العزم لتفادي خروج العجلات عن مسارها وتماسكها بالأرض على كافة الطرق.



ويمكن التحكم بنظام "IntelliGrip" في "Grandland X" موديل 2020 من خلال وحدة خاصة تتضمن خمسة أنماط على النحو التالي:

01. عادي / Normal: وهو النمط القياسي الذي يعمل مع تشغيل المحرك, وهو صالح للقيادة اليومية داخل المدينة.02. ثلج / Snow: وهو يعمل حتى سرعة 50 كم/س على تقليل دوران العجلات الأمامية وتوزيع العزم لمنع دوران عجلة أكثر من الأخرى, وهو صالح للقيادة في الثلوج ونحوها.03. طين / Mud: وهو يعمل حتى سرعة 80 كم/س على مزيد من التحكم بدوران العجلات الأمامية حيث يقوم على إزاحة الطين من العجلة الأكثر ابتعاداً عن مسارها من خلال دورانها كما يعطي عزماً أكبر للعجلة الأكثر تماسكاً بالأرض, وهو صالح للقيادة في الطين ونحوه.04. رمل / Sand: وهو يسمح للعجلات الأمامية بدوران إضافي مستمر لتفادي غرس السيارة, وهو صالح للقيادة في الرمال ونحوها.05. إيقاف الـESP / ESP Off: وهو يعمل حتى سرعة 50 كم/س على وقف نشاط نظام الثبات الإلكتروني ونظام التحكم بالجر, وهو صالح للطرق الوعرة ونحوها.ويزيد سعر كل من فئتي "هاي لاين" و"توب لاين" لـ"Grandland X" موديل 2020 بقيمة 5,000 ج.م. مع إختيار إضافة نظام "IntelliGrip" لتكون أسعارهما 454,990 و494,990 ج.م. على التوالي. علماً بأن أسعار السيارة بوجه عام تبدأ من 419,990 ج.م.وتستخدم "Grandland X" موديل 2020 محرك تربو سعة 1,6 لتر يمكنه أن ينتج قوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر مرتبطاً يرتبط بصندوق تروس أتوماتيكي قياسي من 6 نسب للدفع بالعجلات الأمامية. ويمكن له أن ينطلق بالسيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 9,4 ثانية. وأن يصل بها إلى سرعة قصوى 201 كم/س. وذلك مع متوسط إستهلاك للوقود 7,0 لتر لكل 100 كم داخل وخارج المدينة. وهي مزودة كذلك بتعزيز كهربائي متغير لعجلة القيادة لمزيد من الأداء الأفضل.







