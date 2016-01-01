

تخفيض سعر هوندا سيفيك 2020 الجديدة بسوق السيارات المصري تخفيض سعر هوندا سيفيك 2020 الجديدة بسوق السيارات المصري

أعلنت "هوندا" في مصر عن سعر جديد مخفض لسيارتها الشهيرة "Civic" -بالعربية: سيفيك- موديل 2020 بشكلها الجديد للدفع بمبيعاتها في ظل المنافسة القوية بقطاع السيارات السيدان محلياً.



وقد هبط سعر "Civic" موديل 2020 من 479,000 إلى 459,000 ج.م. بقيمة 20,000 ج.م. لتقترب المسافة بينها وبين سيارات آسيوية وأوروبية منافسة أكثر مما مضى. علماً بأن أسعارها لم تزد عندما تم تقديم موديل 2020 المجدد منها محلياً.



وتستخدم "Civic" موديل 2020 محرك سعة 1,6 لتر بنظام بخ طبيعي للوقود يمكنه أن يولد قوة تصل إلى 123 حصان عند 6,500 د.د وعزم 151 نيوتن.متر عند 4,300 د.د. مستعيناً بناقل أتوماتيكي فئة المتغير السرعات بإستمرار (CVT). ويتاح للسيارة نمط قيادة إقتصادي. ويمكن لها أن تصل من 0 إلى 100 كم/س في زمن قدره 11.6 ثانية. كما يمكنها أن تحقق سرعة قصوى عند سرعة 196 كم/س.



وتمتاز "Civic" موديل 2020 بباقة أمان وسلامة تتضمن: 6 وسائد وستائر هوائية, حساسات ركن خلفية, كاميرا رؤية خلفية, مثبت سرعة, نظام تحكم بالثبات, نظام تحكم بالجر, نظام للمساعدة على الطرق الصاعدة, نظام مكابح مضادة للإنغلاق, نظام توزيع إلكتروني للكبح, ومكابح وقوف كهربائية.



كما تمتاز "Civic" موديل 2020 بإحتواءها على: عجلات سبائكية مقاس 17 بوصة, تطعيم بالكروم, مصابيح هالوجين مركزة للضوء, مصابيح ضباب هالوجين, مصابيح ليد نهارية, فتحة سقف كهربائية, إمكانية تشغيل المحرك عن بعد, نظام الدخول بدون مفتاح, زر تشغيل المحرك, مكيف هواء أتوماتيكي ثنائي المنطقة بفتحات تهوية خلفية, شاشة تحكم باللمس مقاس 7 بوصة يمكن ربطها بالهاتف الذكي, إمكانية التحكم بالأوامر الصوتية, بلوتوث.











