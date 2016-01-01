

6 أبراج تسيطر عليها الأنانية.. تعرف عليها 6 أبراج تسيطر عليها الأنانية.. تعرف عليها

التفاهم والتكافؤ بين الزوجين دائمًا من أهم عناصر استمرار الحياة وإنجاح العلاقة، لكن هناك بعض الأشخاص يتسمون بالأنانية الشديدة، ويميلون إلى التحكم في الشريك بدلًا من مشورته وتطبيق قرار الجماعة الذي يفيد جميع الأطراف.



وقالت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد ، في تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، إن 6 أبراج تفضل التحكم بشركائها وتفرض سيطرتها، لما لديهم من قدرات خاصة تجعل شركاءهم ينزلون على رغباتهم ويحققون ما يريدونه.



- برج الدلو:

مواليد برج الدلو دائما يشعرون بالملل من العالم وهم يرون أنهم رقم واحد وقبل كل شيء أو أي شيء، دائما يبحثون عن أخطاء ونقاط ضعف الشريك ومن هنا يبدأون في التحكم بشركائهم من خلال إشعارهم بأنهم متفوقون عليهم ويسبقونهم بخطوات كثيرة، وشعورهم القوي بـ"الأنا" يجعلهم يتحكمون في تصرفات شركائهم.

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- برج الجوزاء:يمكن لمواليد برج الجوزاء التحكم بشركائهم بكل سهولة، إذ يجعلونهم دائما تابعين لهم وغير قادرين على فعل أو تقرير أي شيء دون الرجوع إليهم، فهم يشككون في قدرات شركائهم بدرجة كبيرة تجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم وفي قدرتهم على اتخاذ القرارات، فهم يتخذون قرارات الأكل واللبس والخروج نيابة عن شركاء حياتهم.- برج العذراء:يحب مواليد برج العذراء التحكم في كل ما يخص شركائهم، وذلك بسبب طبيعتهم الانتقادية والمهتمة بالتفاصيل الدقيقة فهم يتحكمون في الشركاء والأشياء بأنانية عالية كأنهم يمسكون بجهاز تحكم عن بعد.- برج السرطان:يتميز مواليد برج السرطان بالدلال الزائد وهم يتوقعون أنهم محور الكون والجميع يدورون حولهم وهم يحبون التحكم في كل شيء حتى شركائهم، فهم يدفعون الفواتير وينظفون الملابس ويصنعون الطعام، فعلى الرغم من أنانيتهم وحبهم للسيطرة فهم شركاء متفانون.- برج الثور:على الرغم من أن الكسل أحد صفات مواليد برج الثور، لكنهم يحبون فرض سيطرتهم والقيام بكل شيء ولا يتركون لشركائهم المجال للتدخل أو التصرف مهما كان ما يرونه صحيح أم خطأ، فقرارهم هو الذي سيطبق مهما كانت العواقب.- برج الحوت:لا يعترف مواليد برج الحوت بمفهوم المشاركة بل ما يجيدونه هو إلقاء الأوامر واتخاذ القرارات وعلى شركائهم فقط التنفيذ ولا يتركون أمر القرار لغيرهم، فهو ملك لهم وحدهم.