لم يتأثر الإقبال على لحم الخفافيش في إندونيسيا بنتائج الأبحاث التي أشارت إلى أن فيروس "كورونا" الذي ينتشر من الصين ربما نشأ في الخفافيش قبل انتقاله إلى البشر.
وقال وليام ونجسو، خبير الطهي الإندونيسي ومؤلف عدد من كتب الطهي: "الخفافيش هي البروتين المفضل للسكان الأصليين خاصة في شمال سولاويسي"، وأصاف: "الجزء المفضل لدي هو الأجنحة".
وتتم إزالة الغدد من الإبط وعنق الخفافيش أولا للتخلص من الرائحة الكريهة، ثم يتم شيها أو حرقها للتخلص من شعر الخفافيش قبل تقطيعها وطهيها في قدر من الأعشاب والتوابل وحليب جوز الهند.
ويقبل أفراد من عرقية ميناهاسان من شمال سولاويسي على لحم الخفاش في هيئة طبق كاري يحمل اسم "بانيكي"، ويستخدم الخفاش بأكمله في الطبق بما في ذلك الرأس والأجنحة.
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التعليقات على شعبية لحم الخفافيش تتحدى المخاوف من "كورونا"
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