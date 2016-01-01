فوجئ العاملون بحديقة سفاري البريطانية، بقتل 16 من الأغنام والغزلان على يد الكلاب البرية، والتي هربت من أقفاصها.
وذكر بعض العاملين بالحديقة، أنهم فوجئوا بمذبحة دموية يوم الأحد الماضي، وعثروا على 16 غنما وغزالا مقتولة بوحشية، واكتشفوا أن الفاعل هو قطيع الكلاب البرية البالغ عددها 12، والتي هربت بعد انفجار أقفاصها بسبب العاصفة سيارا، وفقا لصحيفة "ذا صن البريطانية".
وأدخل العاملون الكلاب أقفاصها مرة أخرى، وبذلوا قصارى جهدهم لتطهير المكان قبل وصول الزوار، حيث امتلأت الحديقة بدماء جثث الغزلان الفارسية والأغنام البرية.
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التعليقات على "قتلوها بوحشية".. كلاب تنفذ مجزرة بحق أغنام وغزلان داخل حديقة حيوانات
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