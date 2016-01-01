"قتلوها بوحشية".. كلاب تنفذ مجزرة بحق أغنام وغزلان داخل حديقة حيوانات

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صورة الخبر: "قتلوها بوحشية".. كلاب تنفذ مجزرة بحق أغنام وغزلان داخل حديقة حيوانات
"قتلوها بوحشية".. كلاب تنفذ مجزرة بحق أغنام وغزلان داخل حديقة حيوانات

فوجئ العاملون بحديقة سفاري البريطانية، بقتل 16 من الأغنام والغزلان على يد الكلاب البرية، والتي هربت من أقفاصها.

وذكر بعض العاملين بالحديقة، أنهم فوجئوا بمذبحة دموية يوم الأحد الماضي، وعثروا على 16 غنما وغزالا مقتولة بوحشية، واكتشفوا أن الفاعل هو قطيع الكلاب البرية البالغ عددها 12، والتي هربت بعد انفجار أقفاصها بسبب العاصفة سيارا، وفقا لصحيفة "ذا صن البريطانية".

وأدخل العاملون الكلاب أقفاصها مرة أخرى، وبذلوا قصارى جهدهم لتطهير المكان قبل وصول الزوار، حيث امتلأت الحديقة بدماء جثث الغزلان الفارسية والأغنام البرية.

ومن بين الحيوانات التي ذبحت بوحشية، ثلاثة خراف بربري وُلدت في مارس العام الماضي وغزال فارسي وُلد في يونيو.

ويعد الكلب البري الأفريقي من أسرع الكلاب إذ يمكنه الوصول إلى سرعة 44 ميلاً في الساعة، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، إذ يبلغ عددها 5000 فقط.

وقال متحدث باسم ويست ميدلاند سفاري بارك، إن العاملين أصيبوا بحزن شديد نظرا لارتباطهم الشخصي بالحيوانات، وسيتم تعزيز البوابات الخارجية والأقفاص قبل العاصفة دينيس، التي من المقرر أن تضرب بريطانيا في نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: الوطن

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