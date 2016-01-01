نجد أحيانا علامات في جلد الحمام باللون الاصفر تشبه الحبوب الصغيرة وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان هذه العلامات تدل على إصابة الحمام بالجدري وهو مرض فيروسي شائع الحدوث وخاصة في الزغاليل ويظهر شكلين من هذا المرض على الحمام وهما النوع الجلدي والنوع الدفتيرى.
أ- النوع الجلدي :
اخطره لما يظهر بثور حول العين مليانه بمادة تشبه الصديد ودا ممكن يسبب عمي ويموت الحمام من قلة الاكل وحبوب، في نهاية المنقار، وفى الحالات المتقدمة تصاب الأرجل والمناطق المغطاة بالريش .زي تحت الاجنحة والظهر والرقبه زي الصورة
ب- النوع الدفتيرى :
وتنتقل الإصابة بمرض الجدري بواسطة البعوض او حشرة الدبانه السودا بالبلدي اللي ب يهاجم أي جزء مكشوف من جسم الحمام ، يظهر خاصة على الزغاليل والطيور الصغيرة السن طبعا مش بيكون اكتمل ريشها والاصابة تكون ف الحلق وتظهر بقع صديدية صفراء في الفم، يسبب متاعب تنفسية أو اختناق الطيور .وقد يتوقف الطائر عن الأكل ويظهر علية الهزال ويموت وله رئاحة كريهة
يعني ملازمة الحشرات للحمام ..دايما ترتبطةبجدري
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التعليقات على قبل تناوله.. انتبه من الحمام المصاب بالجدري
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