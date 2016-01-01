ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية



الحلاوة الطحينية الحلاوة الطحينية



تعد الحلاوة الطحينة هي احدي الاطعمة التي يعشقها الكثير، ولكن يجهل البعض فوائد الحلاوة الطحينية للجسم وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي اهمية تناول الحلاوة يوميا وهي :



ه يحتوي علي : %20 بروتينات عالية الجودة . %50 دهون ( غير ضارة ) . كالسيوم - حديد - فيتامينات ب1 و ب2 وفيتامين د .

- انه يجد طاقات الجسم ، ويزيد من قوة العضلات . - انه كذلك ينشط وظائف الخلايا والأنسجة ، ويزيد من فعاليتها .

- أيضا يزيد وقاية الجسم من أمراض السرطان ، وأمراض القلب ' وامراض الشيخوخة المبكرة .

- كما يزيد وقاية الجسم من أمراض تصلب الشرايين .

- يساعد علي تفعيل وتنشيط وظائف فيتامين د في الجسم .

- عنصر غذائي هام لتغذية شبكة الأوعية الدموية في الجسم .

- غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ، والتي تقل نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية ، والتي تسبب تصلب الشرايين .

- تقوي رد الفعل المناعي للجسم .

- تحمي الجسم من سرطان الجلد و القولون كما تحمي الجلد بشكل عام

. - تنشط وظائف القناة الهضمية ، لذا فهي تساعد علي الهضم .

- تساعد علي التخلص من الإمساك ، كما تقضي علي الديدان الموجودة في الأمعاء .

- تساعد علي الهضم بشكل عام ، وتنشط الدورة الدموية . - كما انها تعتبر وجبة مهمة للنفساء ولإدرار الحليب.

