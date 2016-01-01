ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية

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الحلاوة الطحينية


تعد الحلاوة الطحينة هي احدي الاطعمة التي يعشقها الكثير، ولكن يجهل البعض فوائد الحلاوة الطحينية للجسم وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي اهمية تناول الحلاوة يوميا وهي :

ه يحتوي علي : %20 بروتينات عالية الجودة . %50 دهون ( غير ضارة ) . كالسيوم - حديد - فيتامينات ب1 و ب2 وفيتامين د .
- انه يجد طاقات الجسم ، ويزيد من قوة العضلات . - انه كذلك ينشط وظائف الخلايا والأنسجة ، ويزيد من فعاليتها .
- أيضا يزيد وقاية الجسم من أمراض السرطان ، وأمراض القلب ' وامراض الشيخوخة المبكرة .
- كما يزيد وقاية الجسم من أمراض تصلب الشرايين .
- يساعد علي تفعيل وتنشيط وظائف فيتامين د في الجسم .
- عنصر غذائي هام لتغذية شبكة الأوعية الدموية في الجسم .
- غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ، والتي تقل نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية ، والتي تسبب تصلب الشرايين .
- تقوي رد الفعل المناعي للجسم .
- تحمي الجسم من سرطان الجلد و القولون كما تحمي الجلد بشكل عام
. - تنشط وظائف القناة الهضمية ، لذا فهي تساعد علي الهضم .
- تساعد علي التخلص من الإمساك ، كما تقضي علي الديدان الموجودة في الأمعاء .
- تساعد علي الهضم بشكل عام ، وتنشط الدورة الدموية . - كما انها تعتبر وجبة مهمة للنفساء ولإدرار الحليب.

المصدر: elbalad

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