سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 - 2 -2020، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزى.

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.66 للشراء و15.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل اليورو 17.10 جنيه للشراء 17.21 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة

بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.26 جنيه للشراء 20.39 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسرى
وسجل الفرنك السويسرى 16.02 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع

سعر الين اليابانى

وبلغ الـ100 ين ياباني 26. 40 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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