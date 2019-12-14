سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 - 2 -2020، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزى. استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.66 للشراء و15.76 للبيع. سعر اليورو اليوم

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك