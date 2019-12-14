استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 - 2 -2020، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزى.
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.66 للشراء و15.76 للبيع.
سعر اليورو اليوم
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق