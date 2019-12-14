

«أسعار الخضروات» في سوق العبور اليوم 14 فبراير «أسعار الخضروات» في سوق العبور اليوم 14 فبراير

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 فبراير 2020.







وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 3 جنيه، والبصل من 3 إلى 5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا بـ11 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.

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وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 4 و 5 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها