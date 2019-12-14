شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 فبراير 2020.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 3 جنيه، والبصل من 3 إلى 5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا بـ11 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.
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التعليقات على «أسعار الخضروات» في سوق العبور اليوم 14 فبراير
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