تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع اليوم الجمعة في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن النفيس وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1575.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولار، وقالت مارجريت يانج يان المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس "سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية وبدأت في التحرك صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر (الاقتصادي) المحتمل للفيروس" مضيفة أن ارتفاع الدولار يضغط أيضا على المعدن الأصفر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على الذهب يتراجع مع صعود الأسهم بسبب مخاوف كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق