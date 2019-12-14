اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الخميس أن مصر التي أنهت مؤخراً برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى «موجة جديدة من الإصلاحات» لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكداً أن مؤسسته مستعدة لدعمها.
وقال في مؤتمر صحفي «أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي»، مؤكداً استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد «بكافة الطرق الممكنة»، بحسب «يورو نيوز».
وذكر المتحدث بأن مصر كانت استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر 2016 في نوفمبر 2019.
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التعليقات على صندوق النقد الدولي يصدم المصريين: لا مفر من «موجة إصلاحات جديدة»
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