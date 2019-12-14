صندوق النقد الدولي يصدم المصريين: لا مفر من «موجة إصلاحات جديدة»

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صورة الخبر: صندوق النقد الدولي يصدم المصريين: لا مفر من «موجة إصلاحات جديدة»
صندوق النقد الدولي يصدم المصريين: لا مفر من «موجة إصلاحات جديدة»

اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الخميس أن مصر التي أنهت مؤخراً برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى «موجة جديدة من الإصلاحات» لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكداً أن مؤسسته مستعدة لدعمها.

وقال في مؤتمر صحفي «أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي»، مؤكداً استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد «بكافة الطرق الممكنة»، بحسب «يورو نيوز».

وذكر المتحدث بأن مصر كانت استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر 2016 في نوفمبر 2019.

وقال إن «البرنامج كان ناجحاً في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري» مشيراً إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف «بالتالي سجلت مصر زخماً جيداً على المستوى الاقتصادي»، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات.

وتابع «ليس لدينا حالياً برنامج تمويل لمصر»، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية التدخل المناسب للصندوق مستقبلاً.

ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.
وبحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري فإن نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت خط الفقر.

المصدر: المصرى اليوم

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