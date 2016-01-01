تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول "هل في العقيدة يحاسب المسلم على الوسواس القهري".
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا حساب على الإنسان فيما هو قدر استطاعته، وأكثر من ذكر الله.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتعرض للوسواس في الصلاة؛ صلاته صحيحة ولا تبطل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على هل في العقيدة يحاسب المسلم على الوسواس القهري؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق