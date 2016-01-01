هل في العقيدة يحاسب المسلم على الوسواس القهري؟

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول "هل في العقيدة يحاسب المسلم على الوسواس القهري".

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا حساب على الإنسان فيما هو قدر استطاعته، وأكثر من ذكر الله.

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتعرض للوسواس في الصلاة؛ صلاته صحيحة ولا تبطل.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل تبطل الصلاة بكثرة الوسواس؟ أنه أحيانًا يكون دفع الوسواس أمر غير روحي بكثرة الاستغفار والتسبيح وسائر الأذكار، لكن يكون الشخص لديه مشكلة عضوية كيميائية بحاجة إلى الطبيب.

وأضاف أنه يجب على هذا الشخص- بجانب عباداته وأذكاره واستحضار ذهنه في الصلاة- أن يتبع ما يملي عليه الطبيب من نصائح، مشيرًا إلى أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه عليه إعادتها أو تكرار الصلاة بسبب وساوس نفسه أو الشيطان.

المصدر: elbalad

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