كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن القناة الوحيدة التي تبث مباراة الفريق امام الترجي التونسي مساء اليوم في مباراة السوبر الأفريقي.
وأكد الغندور في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن المباراة لن تذاع عبر قناة " الدوري والكأس القطرية " كما تردد خلال الساعات الماضية
وأضاف أن بي ان سبورتس ستكون هي القناة الوحيدة التي سوف تبث المباراة عبر شاشتها.
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التعليقات على خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي
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