تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في مواجهة السوبر الأفريقي



الزمالك والترجي التونسي الزمالك والترجي التونسي

يستضيف ملعب الغرافة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي :



حراسة المرمي : محمد أبو جبل

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الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافيالوسط : طارق حامد - فرجاني ساسيالهجوم : أشرف بن شرقي - مصطفى محمد - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزوبينما جاء التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي بقيادة فنية لـ معين الشعباني كالتالي :حراسة المرمي : معز بن شريفيةالدفاع : إلياس شتي - شمس الدين الذوادى - محمد علي اليعقوبي - سامح الدرباليالوسط : فوسيني كوليبالي - عبد الرءوف بن غيث - حمدو الهونيالهجوم : محمد على بن حمودة - محمد على بن رمضان - طه ياسين الخنيسيوتذاع المباراة بين الترجي التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية الأفريقية علي قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي وقناة Alkass Three HD بتعليق أحمد الطيب .ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي، بينما حقق الترجي البطولة ذاتها مرة واحدة وخسرها 3 مرات، حيث يبحث فريق الدم والذهب عن تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة.