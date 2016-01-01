تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في مواجهة السوبر الأفريقي

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صورة الخبر: الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي

يستضيف ملعب الغرافة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي

الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي

الهجوم : أشرف بن شرقي - مصطفى محمد - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

بينما جاء التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي بقيادة فنية لـ معين الشعباني كالتالي :
حراسة المرمي : معز بن شريفية

الدفاع : إلياس شتي - شمس الدين الذوادى - محمد علي اليعقوبي - سامح الدربالي

الوسط : فوسيني كوليبالي - عبد الرءوف بن غيث - حمدو الهوني

الهجوم : محمد على بن حمودة - محمد على بن رمضان - طه ياسين الخنيسي

وتذاع المباراة بين الترجي التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية الأفريقية علي قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي وقناة Alkass Three HD بتعليق أحمد الطيب .

ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي، بينما حقق الترجي البطولة ذاتها مرة واحدة وخسرها 3 مرات، حيث يبحث فريق الدم والذهب عن تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة.

المصدر: elbalad

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