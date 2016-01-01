الجميع في بداية أي علاقة يرغب في معرفة هل سيكون هناك توافق بينه وبين الطرف الأخر ام لا، فلحسن الحظ سنعرض عليك عدة علامات تدل على أنه هناك توافق بينك وبين شريك حياتك و واقع في الحب حسب ما ذكره موقع "power of positivity"
-عندما يشعر الإنسان بالسعادة يكون الابتسام رد فعل طبيعي، لذلك إذا كان هناك اتصال بين شخصين وتشعر بـ الحب تجاهه ، فمن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الابتسامات.
-اذا قابلت شخص ما وشعرت بأنك تعرفه منذ زمن وتدفق لقلبك احساس فريد بالراحة والسعادة،فهذا دليل على أنه بينك وبينه توافق، وانك واقع في الحب
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التعليقات على قبل الفلانتين .. تعرف على علامات وقوعك في الحب
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