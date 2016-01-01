قبل الفلانتين .. تعرف على علامات وقوعك في الحب



علامات وقوعك في الحب علامات وقوعك في الحب

الجميع في بداية أي علاقة يرغب في معرفة هل سيكون هناك توافق بينه وبين الطرف الأخر ام لا، فلحسن الحظ سنعرض عليك عدة علامات تدل على أنه هناك توافق بينك وبين شريك حياتك و واقع في الحب حسب ما ذكره موقع "power of positivity"



-عندما يشعر الإنسان بالسعادة يكون الابتسام رد فعل طبيعي، لذلك إذا كان هناك اتصال بين شخصين وتشعر بـ الحب تجاهه ، فمن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الابتسامات.



-اذا قابلت شخص ما وشعرت بأنك تعرفه منذ زمن وتدفق لقلبك احساس فريد بالراحة والسعادة،فهذا دليل على أنه بينك وبينه توافق، وانك واقع في الحب

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-عند الوقوع في الحب حينها نشعر أننا غير قادرين على فهم سبب شعورنا بوجود صلة روحية مع شخص ما ،لكننا لا نملك القدرة لإنكار لوجوده-من المحتمل أن يكون هناك شخصان يتمتعان بنفس روح الدعابة،علاوة على ذلك تعمل هذه الدعابة المشتركة على تعميق مشاعرك تجاه الشخص الآخر مما يدل على وقوعك في الحب-الانتظار بفارغ الصبر الفرصة التالية لرؤيته مرة أخرى والشغف المستمر للقائه رغم أنه لا يبدو مثيرًا للغاية شيء جميل، ومن المبهج أنها تظل طوال العلاقة.