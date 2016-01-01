للسيدات فقط .. طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الوجه



ماسك القهوة لتقشير الوجه ماسك القهوة لتقشير الوجه

تحتاج العديد من الفتيات لعمل سكراب طبيعي يعمل على تقشير الوجه، وقدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك القهوة والعسل والسكر لتجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة والحيوية لها.



مكونات ماسك القهوة

1 كوب من مسحوق القهوة

1 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة عسل

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون



طريقة عمل الماسك والاستخدام:

في وعاء نظيف ، أضف مسحوق القهوة والسكر البني.

بعد ذلك ، أضف العسل الخام وزيت الزيتون وتخلط جميع المكونات جيدًا.

البدء في تطبيق خليط القهوة على وجهك والعنق.

قم بالتدليك بلطف بحركة دائرية بمساعدة أطراف أصابعك لبضع دقائق.

بعد ذلك، اترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد.

يمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

