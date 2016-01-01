الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

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الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

وقالت "سانا" إن الدفاعات تمكنت من إسقاط بعض تلك الأهداف، مشيرةً إلى أن هناك أنباء عن أن الصواريخ المعادية جاءت من فوق الجولان السوري المحتل.

https://www.facebook.com/Alikhbaria.Sy/videos/1556810091139416/?t=0

المصدر: وكالة الأنباء السورية

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