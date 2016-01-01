قام رحالة متجول على التلال المحيطة ببحيرة «ليك ديستركت» بالتقاط صور مذهلة لظاهرة مناخية نادرة تظهر في هالة تشبه قوس قزح وكأنها "ملاك في السماء".
كان «لي هاول» 33 عامًا يسير في منطقة ليك ديستريكت عندما نظر إلى أسفل ولاحظ الظل الشبحي الضبابي الذي اعتقده الكثيرون "ملاكًا" في بداية الأمر، والتقط صورًا مذهلة له وفقًا لصحيفة مترو.
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التعليقات على حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة
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