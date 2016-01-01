حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة



حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا

قام رحالة متجول على التلال المحيطة ببحيرة «ليك ديستركت» بالتقاط صور مذهلة لظاهرة مناخية نادرة تظهر في هالة تشبه قوس قزح وكأنها "ملاك في السماء".







كان «لي هاول» 33 عامًا يسير في منطقة ليك ديستريكت عندما نظر إلى أسفل ولاحظ الظل الشبحي الضبابي الذي اعتقده الكثيرون "ملاكًا" في بداية الأمر، والتقط صورًا مذهلة له وفقًا لصحيفة مترو.

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يعتبر الشكل الضبابي الذي ظهر على هيئة ملاك ظاهرة نادرة تحدث عندما يقف الشخص فوق سطح السحابة على جبل شاهق مع وجود الشمس وراءها.كان لي قد سافر إلى «مام تور» وهو تل يبلغ ارتفاعه 517 مترًا بالقرب من كاسلتون في منطقة هاي بيك في ديربيشاير ببريطانيا، حيث كان قادرًا على التقاط الصور المذهلة.