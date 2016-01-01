حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

صورة الخبر: حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا
حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا

قام رحالة متجول على التلال المحيطة ببحيرة «ليك ديستركت» بالتقاط صور مذهلة لظاهرة مناخية نادرة تظهر في هالة تشبه قوس قزح وكأنها "ملاك في السماء".



كان «لي هاول» 33 عامًا يسير في منطقة ليك ديستريكت عندما نظر إلى أسفل ولاحظ الظل الشبحي الضبابي الذي اعتقده الكثيرون "ملاكًا" في بداية الأمر، والتقط صورًا مذهلة له وفقًا لصحيفة مترو.



يعتبر الشكل الضبابي الذي ظهر على هيئة ملاك ظاهرة نادرة تحدث عندما يقف الشخص فوق سطح السحابة على جبل شاهق مع وجود الشمس وراءها.



كان لي قد سافر إلى «مام تور» وهو تل يبلغ ارتفاعه 517 مترًا بالقرب من كاسلتون في منطقة هاي بيك في ديربيشاير ببريطانيا، حيث كان قادرًا على التقاط الصور المذهلة.

المصدر: صحيفة مترو

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24525

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433594%2F%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D8%25B8%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2583%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%2D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager